மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் போராட்டக்காரர்களுடன் போலீஸ் பேச்சுவார்த்தை

மதுரை: மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் கடந்த 6 நாட்களாக ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் என்று கோரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை கலைந்து செல்லுமாறு போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழக அரசு அவசரச் சட்டம் நிறைவேற்றினாலும் நிரந்தர சட்டம் தேவை என்று கோரி போராட்டத்தை கைவிடாமல் இரவும் பகலுமாக மாணவர்கள் போராட்டத்தை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், இன்று சட்டபேரவைக் கூட்டம் கூட உள்ளதால், போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியை போலீசார் செய்து வருகின்றனர்.

#Jallikattu supporters being forcefully evicted by police from the protesting site in Madurai's Tamukkam #TamilNadu pic.twitter.com/1n1mEqo0TH