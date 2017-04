பில்லி, சூனியம் வச்சு உமா உடம்பை ஊசியால குத்தணும்...வில்லி ஈஸ்வரியின் குரூர ஆசை

உமாவை கதற வைக்கணும்னா அவளுக்கு பில்லி சூனியம் வச்சு... உடம்பை ஊசியால குத்தணும் என்று கொடூரமாக யோசிக்கிறாள் பிரியமானவர் சீரியல் வில்லை ஈஸ்வரி.

English summary

Sun TV Deivamagal serial a lady is planning to kill a pregnant lady!!in Priyamanaval serial getting pleasure by killing!are these ladies.or rowdies. In all Vikatan serial ladies behave like porkers. Why all ladies association are keeping quiet