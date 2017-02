மீண்டும் திமுகவுக்கு திரும்பும் ராதாரவி! கருணாநிதியை விரைவில் சந்திக்கப் போவதாக அறிவிப்பு!!

சசிகலா தலைமையை ஏற்காமல் அதிமுகவில் இருந்து ஒதுங்கியிருக்கும் ராதாரவி விரைவில் திமுகவுக்கு திரும்ப உள்ளதாக மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Radharavi hinted that he will join to DMK very soon at Palani.