சென்னையில் அடுத்த கட்ட போராட்டம் வெடித்தது... ரயில்களை மறித்து இளைஞர்கள் ஆவேசம்

தமிழக அரசுக்கு மெரினா போராட்டக்குழுவினர் விதித்த கெடு 12 மணி வரையுடன் முடிவடைந்தது. இதைத்தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட போராட்டத்தை இளைஞர்கள் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

After ends deadline students in chennai involved rail blockaded. They stopped vellacherry train in park station.