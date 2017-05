நீண்ட நாள்களுக்கு பிறகு ரசிகர்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி.... ரஜினிகாந்த் பூரிப்பு

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரசிகர்களை சந்திப்பதில் பெறும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று நடிகர் ரஜினி காந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Rajinikanth has started to meet his fans from yesterday and it will be ended after 5 days. He says that he was very happy to meet his fans for a long time.