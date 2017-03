ஆர்.கே.நகர் வாக்காளரா நீங்கள்? அப்ப உங்க எடைக்கு எடை தங்கம் தரப்போறாங்களாம்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் எப்படியாயினும் வென்று விட வேண்டும் என்பதால் எடைக்கு எடை தங்கம் கொடுக்க கழகக் கட்சிகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Dravidian political parties are ready to give gold as per voter's weight, says Central Minister Pon.Radhakrishnan.