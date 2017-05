ரூ.1 கோடி அபராதத்தை கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிக்கு கொடுங்க.. தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி பலே உத்தரவு

மருத்துவ கல்லூரிகளின் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ.1 கோடி அபராதத்தை கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி பணிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 17:13 [IST]

English summary

HC orders to use the Rs. 1 crore fine amount for Keeladi Excavation works and also use another Rs. 1 crore fine imposed on IMC for Persons with disabilities welfare association.