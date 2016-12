செல்லா நோட்டுக்களை டிச. 30க்குப் பின்னர் வைத்திருந்தால் ரூ. 50000 அபராதம்?

செல்லாத ரூபாய் பணத்தை, 10 நோட்டுகளுக்கு மேல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு, ரூ.50,000 வரை அபராதம் விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

The government is understood to be mulling an ordinance to impose penalties on anyone possessing the junked Rs 500 and Rs 1,000 notes beyond December 30 when the deadline to deposit them in banks expires.