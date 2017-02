அண்ணா நினைவிடத்தில் 144 தடையை மீறி சசி, ஓபிஎஸ் அஞ்சலி - ஜெ., நினைவிடத்தில் மண்டியிட்டு வணங்கினார்!

மெரீனா கடற்கரையில் 144 தடை உத்தரவு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா, முதல்வர் ஒபிஎஸ் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான அதிமுகவினர் அண்ணா நினைவிடம் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர்.

English summary

AIADMK chief VK Sasikala paid homage to former Tamil Nadu Chief Minister CN Annadurai on his 48th death anniversary in Chennai Marina beach on today.