சசி ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கு தொடரும் எதிர்ப்பு- ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கு வரவேற்பு

சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கு தொகுதிகளில் மக்களிடைய எதிர்ப்பு நீடித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவு நிலைப்பாடு எடுத்த எம்எல்ஏக்களுக்கு தொகுதிகளில் வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The MLAs, who extended their support for the tainted V.K. Sasikala-backed Edappadi K. Palaniswami were scared of facing the people in their own constituency. Mylapore MLA Nataraj one of the early birds to pledge his support to former Chief Minister O. Pannerselvam, was given a rousing welcome in his constituency