ஆர்கே நகரில் டிடிவி தினகரன் வேட்பாளர்... சசிகலா கடும் அதிருப்தி- விஜயபாஸ்கருக்கு டோஸ்!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தம்மை வேட்பாளராக டிடிவி தினகரன் அறிவிக்க வைத்ததில் சசிகலா கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

According to ADMK Sources said that Sasikala who was in Bangalore Jail very upset over the announcement of Dinakaran as a Candidate in RK Nagar By Election.