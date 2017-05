ரஜினிக்காக கதவைத் திறந்து வைத்துள்ள பாஜக.. வேறு ஏதாவது வந்துடப் போகுது.. சீமான் கிண்டல்!

பாஜக திறந்து வைத்து காத்து கிடக்கும் கதவு வழியாக ரஜினிக்குப் பதில் வேறு ஏதாவது நுழைந்து விடபோகுது என்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கிண்டலடித்துள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar movement organiser Seeman says that BJP becomes weaker when they are inviting Rajini kanth to jin with them