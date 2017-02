தர்மத்தை சாகடிக்கிறார் செங்கோட்டையன்... கேபி.முனுசாமி கொந்தளிப்பு

பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தர்மத்தை சாகடிப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

KP.Munusamy says that minister Sengottaiyan lies. He did not see Jayalalitha. He wants to secure sasikala that is he is killing the truth.