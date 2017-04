பெண்ணை அடிக்கும் உரிமையை போலீசுக்கு கொடுத்தது யார்? கொதிக்கிறது தமிழகம்

மதுபான கடையை மூடக்கூறியதற்கு ஒரு பெண் தாக்கப்படுகிறார், அதுவும், கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுபவர்களால் இல்லை.. மதுவுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டிய அரசாங்கத்தின் பணியாளரான காவல்துறையை சேர்ந்தவராலே தாக்கப்படுகிற

English summary

Shocking video of police attack on woman at Tirupur is going viral in the national media.