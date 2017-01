ஜல்லிக்கட்டுக்காக.. சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு வித்தியாசமான சமர்ப்பணம்!

நமது சிங்கப்பூர் வாசகர் அனுராதா ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள வித்தியாசமான ஆதரவு செய்தி.

English summary

This is our Singapore fan's novel way to support Jallikattu and its massive protest in Tamil Nadu.