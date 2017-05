இரண்டு கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதல்...சம்பவ இடத்திலேயே இருவர் பலி: வீடியோ

சிவகங்கையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் சம்பவ இடத்திலேயே 5 பேர் பலியாகினர். 12 பேர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுள்ளனர

English summary

In Sivagangai- Trichy national highways two car clashed each other and 5 persons died there itself.