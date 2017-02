ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் சந்தோஷத்தையும் பறித்து விட்ட சசிகலா!

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான சந்தோஷத்தில் இருந்து வந்த மக்களுக்கு சசிகலா செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியாக அமைந்து விட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The whole social media erupted against Sasikala becoming Tamil Nadu chief minister. People were happy with the Avaniapuram Jallikattu but all the happiness went out after Sasikala news started spreading.