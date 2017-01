விவசாயிகள் தற்கொலை.. இதயத்தில் ஈரமில்லாமல் பேசும் அமைச்சர்கள்.. ஸ்டாலின் ஆவேசம்

தமிழகத்தில் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வதை அமைச்சர்கள் இழிவுப்படுத்த வேண்டாம் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அவ்வாறு பேசும் அமைச்சர்களை முதல்வர் ஓபிஎஸ் கட்டுப்படுத்த வேண்டு

English summary

DMK working president Stalin condemns ministers speech on farmers suicide. Stalin urges Tamilnadu chief minister O.Paneerselvam to control the speech of ministers.