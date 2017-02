ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து மெரினாவில் மாணவர்கள் போராட்டம்... போலீசார் அதிர்ச்சி

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து மெரினாவில் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்த முயன்றனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் மாணவர்களை கைது செய்தனர்.

English summary

College students were arrested by police for trying protest against hydrocarbon exploration.