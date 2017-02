திருச்சியில் சசிகலா- இளவரசி ஆதரவாளர்கள் மோதல் முற்றுகிறது!

திருச்சியில் சசிகலா, இளவரசி ஆதரவாளர்களிடையிலான மோதல் முற்றி வருகிறதாம்.

English summary

Ilavarasi not accepting Sasikala as a Chief of ADMK Party. Her supporters also against Sasikala in Trichy.