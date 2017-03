ஒரே குற்றவாளி ராம்குமார் தற்கொலை.. சுவாதி கொலை வழக்கின் கடைசி சாப்டரை குளோஸ் செய்தது கோர்ட்!

சென்னை மென்பொறியாளர் சுவாதி கொலை வழக்கில் குற்றவாளி என கருதப்பட்ட ராம்குமார் மரணம் அடைந்துவிட்டதால் அந்த வழக்கை எழும்பூர் நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 16:50 [IST]

English summary

Th Software Engineer Swathi murder case was today closed by Egmore Court, the accused Ramkumar was not alive, so they closed the case.