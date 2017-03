16 நாட்கள் விவசாயிகள் டெல்லியில் போராட்டம்… நேரில் சந்தித்து திருமாவளவன் ஆதரவு

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் 16 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வரும் விவசாயிகளை இன்று நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவிக்க திருமாவளவன் டெல்லி சென்றுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan goes to Delhi to meet farmers, who stage a protest for 16th day.