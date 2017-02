சசிகலாவுக்கு சிறை... மக்கள் இனிப்பு கொடுத்து கொண்டாட்டம்!! வெடிவெடித்து உற்சாகம்!!

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளதால் அதனை தமிழக மக்கள் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இனிப்பு கொடுத்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 11:26 [IST]

English summary

Tamil Nadu has burst into joy after the DA case verdict, in which Sasikala was convicted.