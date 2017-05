இன்று அன்னையர் தினம்... அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே!

அம்மா என்றால் அன்பு என்று பொருள். தன்னிடம் உள்ள அன்பை வாரி வழங்குபவள் என்பதாகும். அத்தகைய அன்னையை போற்றும் தினம் இன்று நாடெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Mother who is unselfishy person, everyone takes care of their parents. Today is Mother's day.