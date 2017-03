கரூர்,கோவை உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் சதமடித்த வெயில்- அனல் காற்றால் அச்சம்

தமிழகம் முழுவதும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. கரூரில் அதிகபட்சமாக 106 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Summer has already made onset over parts of the country, with day temperatures beginning to soar. Day maximums are already settling close to the 106degree mark across Karur, Vellore, Coimbatore, Dharmapuri touch 104 degree.