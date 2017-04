அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலர் பதவியில் இருந்து தினகரனும் டிஸ்மிஸ்? வார்னிங் கொடுத்த தம்பிதுரை

டிடிவி தினகரனின் அரசியல் பயணம் முடிவை நோக்கி நெருங்குவதாகவே அதிமுக வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Senior ADMK (Amma) leader and Loksabha Deputy Speaker Thambidurai also revolt against Minister Vijaya Baskar and TTV Dinakaran. Thambidurai has demanded to drop Vijaya Baskar from the Edappadi Cabinet.