ஜெயில்ல இருக்கும் சித்தியை பார்க்க போறேன்.. பரபரப்புக்கு மத்தியில் பெங்களூருக்கு ஓடும் தினகரன்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரு சிறையிலடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவை இன்று சந்திக்கவுள்ளதாக டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 10:56 [IST]

English summary

TTV Dinakaran meets press today. He refused the charge about the bribe on double leaf issue. And he said he is going Bengalore to meet Sasikala in the prison.