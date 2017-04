தொப்பிக்காரர்கள் தலையில் பணமூட்டையை சுமந்து செல்கிறார்கள்.. நாம் பாசத்தை சுமந்து செல்கிறோம்: ஓபிஎஸ்

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தொப்பிச்சின்னத்தில் போட்டியிடும் அதிமுக அம்மா கட்சியினர் தலையில் பண மூட்டையை சுமந்து செல்வதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

OPS said in his election campaign that TTV Dinakaran and his supporters beliving money only in this election. He said that this ruling will be thrown soon.