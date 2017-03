வீணாப்போன தினகரனைப் பார்த்து.. அப்பல்லோவில் கை அசைத்தாராம் ஜெ.. கே.பி.முனுசாமி ஆவேசம்

மருத்துவ அறிக்கைப்படி மயக்க நிலையில் மருத்துவமனையில் இருந்த ஜெயலலிதா, தன்னைப் பார்த்து கையசைத்ததாக தினகரன் பொய் சொல்கிறார். அவரை ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா மன்னிக்காது என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. முனுசாமி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran is a liar, said OPS team K.P. Munusamy today at OPS residence.