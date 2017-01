மாண்ட விவசாயிகள் அனைவருக்கும் நிதி வழங்க கோரி சிதம்பரத்தில் நாளை போராட்டம்- வேல்முருகன்

வறட்சியால் விவசாயிகள் உயிரிழக்கும் தமிழகத்துக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்காத மத்திய அரசைக் கண்டித்து சிதம்பரத்தில் நாளை மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தமிழக வார்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 27, 2017, 16:24 [IST]

English summary

TVK Party going to held a Protest tomorrow for condemn central and State government on farmers issue. TVK party leader Velmurugan conducts the Protest in Chidambaram.