எனது கையெழுத்தை சசி தரப்பு போலியாக போட்டுள்ளது.. ஓ.பி.எஸ். ஆதரவு எம்.எல். பரபரப்பு புகார்

எனது கையெழுத்தை சசிகலா தரப்பு போலியாக போட்டுள்ளது என்று ஓ.பி.எஸ். ஆதரவு எம்.எல்.ஏ. கூறியுள்ளார்.

English summary

Uthangarai ADMK MLA Manoranjitham has charged that Sasikala group has forged her signature while she never attended the ADMK MLAs meeting.