ஆளுங்கட்சி வரிசையில் திமுக அமரும் நாள் விரைவில் வரும் - ஸ்டாலின்

சட்டசபையில் எண்ணிக்கையிலும் திமுக முதலிடம் பெறும் காலம் விரைந்து வருகிறது என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has said that his party will sit in ruling party side soon in the assembly.