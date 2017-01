"சசி அத்தை... சசி அத்தை" என்று கூறிய தீபக் திடீரென "அம்மா" என கூறுவது ஏன்??

வாய்க்கு வாய் சசி அத்தை என்று கூறி வந்த மறைந்த ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக், திடீரென சசிகலாவை தாய் என்று கூறியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Late leader Jayalalitha's brother Jayakumar's son Deepak has said that Sasikala is like his mother. But in an interview held by Ranganatha Pande, he had said that Deepak used to call Sasikala as Aunt.