கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கணவனை கொன்ற மனைவி... மேடவாக்கம் இன்ஜினியர் கொலையில் திடுக்கிடும் திருப்பம்

சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த இன்ஜினியர் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் அவரது மனைவியே கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கொன்றது அம்பலமாகியுள்ளது. இதுதொடர்பாக 2 பேரையும் கைது செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்

English summary

In Chennai a engineer killed on Tuesday night. In this case police found that his Wife only killed him with her illicit lover in Medavakkam, Chennai. Now the two arrested by the police.