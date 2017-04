டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்.. சென்னை வளசரவாக்கத்தில் பரபரப்பு

டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் போராட்டம் நடத்தினார்கள். இதனால் இந்தப் பகுதியில் சிறுது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Youths stage a protest against Tasmac shop at Valasaravakkam in Chennai today.