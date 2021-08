ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் 2021: சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு யோகங்கள் நிறைந்த மாதம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சூரியன் கடக ராசியில் பாதி நாட்களும் சிம்ம ராசியில் பாதி நாட்களும் பயணம் செய்வார். புதன் கடக ராசியில் இருந்து சிம்மம், கன்னி ராசிகளில் பயணம் செய்கிறார். சூரியன் சிம்மத்தில் ஆட்சி பெறுவதும், புதன் கன்னி ராசியில் ஆட்சி உச்சம் பெறுவதும் சிறப்பான கால கட்டம் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தினால் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு மங்கல யோகம் கை கூடி வரப்போகிறது. நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து கதவை தட்டும். மாத பிற்பகுதியில் ராசி நாதன் சூரியன் ஆட்சி பெறுகிறார் கூடவே குருவின் பார்வையும் கிடைப்பதால் முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னைச் சேரும் என்று இந்த மாதம் பாடப்போகும் அதி உன்னத மாதமாக அமைந்துள்ளது.

தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்ட நீங்கள். இந்த மாத முற்பகுதியில் புதிய தொழில் தொடங்க முயற்சி செய்யலாம். நல்ல வேலை அமையும். காதல் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும்..

English summary

August matha Rasi palan tamil 2021. In August, the Sun travels for half a day in katagam and half month in Simmam. Mercury travels from Katagam to Simmam and Kanni. The Sun is in Leo and Mercury is in Virgo. The best time to visit these planets is in August. Check out the Katagam Rasi palan for english month of August 1st 31, 2021.