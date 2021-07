முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஜாதகத்தில் என்னென்ன யோகங்கள் - எதிரிகளை வெல்வாரா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசாளும் யோகம் அரசியல்வாதிகள் அத்தனைபேருக்கும் கிடைத்து விடாது. அனைவராலும் அரசியல் கட்சிக்குத் தலைவராகி விட முடியாது. மிகப்பெரிய கட்சிக்கு தலைவராகவும், தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகவும் உள்ள மு.க.ஸ்டாலின் ஜாதகத்தில் பல யோகங்கள் உள்ளன. அந்த யோகங்களே அவருக்கு அரசாளும் யோகத்தை கொடுத்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டில் அமர்ந்துள்ளன. எந்தெந்த கிரகங்களின் பார்வைகள் யோக அமைப்பை கொடுத்துள்ளன என்று பார்க்கலாம்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் சிம்ம லக்னம், சிம்ம ராசியில் பிறந்துள்ளார். லக்னத்திற்கு மூன்றாம் வீடான துலா ராசியில் சனி உச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். ஆறாம் வீடான மகர ராசியில் ராகு, ஏழாம் வீடான கும்ப ராசியில் சூரியன், எட்டாம் வீடான மீன ராசியில் புதன் செவ்வாய், ஒன்பதாம் வீடான மேஷ ராசியில் குரு சுக்கிரன், கடக ராசியான 12ஆம் வீட்டில் கேது என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன.

மு.க ஸ்டாலின் மாசி மகத்திற்கு அடுத்த நாளில் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததே சிறப்பான யோகம்தான். சந்திரன் சிம்ம ராசியில் அமர்ந்து லக்னாதிபதி சூரியனை பார்வையிடுகிறார். சிம்ம ராசியில் உள்ள சந்திரனுக்கு குருவின் பார்வை கிடைக்கிறது.

Chief Minister MK Stalin's horoscope is based on the combination of Raja Yoga and Pavurnami Yoga. There are many yogas in MK Stalin's horoscope. It is those yogas that the government has given him. The planets in Chief Stalin's horoscope sit in any house. Let's see which planets 'views have given the yoga system.