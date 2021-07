கோவிலுக்கு போகும் போது பட்டுப்புடவை, தங்கநகை அணிய வேண்டும் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள் தெரியுமா

Astrology

சென்னை: பட்டு ஆடைகள் உடலின் காந்த சக்தி அதிகம் வெளியேறாமல் காக்கும் தன்மை கொண்டது. இல்லற வாழ்வில் இருக்கும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இந்த பட்டு ஆடைகளை அதிகம் உடுத்தலாம். கோவிலுக்கும் திருமணம் உள்ளிட்ட விஷேசங்களுக்கு செல்லும் போதும் பட்டாடைகளையும் தங்க நகைகளையும் அணிந்து செல்வதன் மூலம் உடலில் நேர்மறை ஆற்றலும் காந்த சக்தியும் அதிகரிக்கும் என்பது நம்பிக்கையாகும்.

உலகளவில் பல நாட்டு பெண்களும் அணிய விருப்பப்படும் சேலையாக பட்டு சேலை உள்ளது. பட்டு சேலையின் மென்மை தன்மையும், பளபளப்பும், அணியும் பெண்களின் அழகை அதிகப்படுத்தி காட்டுகின்றன. பட்டின் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால் ஆலயத்திற்கு அணிந்து செல்லும் போது அங்கிருக்கும் இறை சக்தியை நம் உள்வாங்கி தருகிறதாம். அதன் காரணமாய் ஆலயம் செல்லும்போது அவசியம் பட்டு சேலை கட்டி வருகின்றனர்.

நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த ஒரு விசயத்தையும் காரணமில்லாமல் சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள்.

பட்டு சேலைக்கு என தோஷமும் கிடையாது. நம் தமிழ் திருமணங்களில் பட்டுபுடவைகள் தான் முன்னிலை வகிக்கின்றன. எத்தனையோ விதம் விதமான டிசைனர் புடவைகள் வந்தாலும் பாரம்பரிய திருமணப்புடவைகள் என்றாலே அதுபட்டுப்புடவைதான்.

English summary

Silk garments protect the body's magnetic field from overheating. Men and women in home life can wear more of these silk dresses. Ancestors have said that wearing bangles and gold jewelry while going to special occasions including temple and wedding will increase the positive energy and magnetic force in the body.