குரு பெயர்ச்சி 2022: இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிரடி மாற்றம் நிகழ்த்தப்போகும் குரு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

குரு பெயர்ச்சி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நிகழும் என்றாலும் சில மாதங்கள் அதிசாரமாகவும் சில மாதங்கள் வக்ரகதியிலும் செல்வார் குருபகவான். குரு பகவான் கடந்த 7 மாதங்களாகவே மீன ராசியில் பயணம் செய்து வருகிறார். கடந்த 4 மாத காலம் வக்ர நிலையில் பயணம் செய்த குரு பகவான் நவம்பர் 24 முதல் ஏப்ரல் இறுதி வரை மீன ராசியில்தான் நேர்கதியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். குரு பகவானின் இந்த பயணத்தாலும் குரு பகவான் பார்வையாலும் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் ஆகிய ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

குரு பகவான் மனிதர்களின் கல்வி, வேலை, திருமணம், புத்திரபாக்கியம் போன்றவை நல்ல முறையில் கிடைக்க குருபகவானின் அருள் அவசியம். எனவேதான் நவகிரகங்களில் குரு பெயர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது என்று பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

குரு பகவான் கோச்சாரப்படி 2,5,7,9,11ல் சஞ்சரித்தால் நன்மையை செய்யும் என்று சொல்வார்கள். வக்ர நிலை முடிந்து நேர் கதியில் பயணம் செய்யப்போகும் குரு பகவான் யாருடைய தலைவிதியை மாற்றப்போகிறார் யாருக்கெல்லாம் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: சுகம், சந்தோஷம், நிம்மதி..இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு தேடி வரும்! என்ஜாய்!!

English summary

Guru peyarchi palan 2022: Guru Bhagavan has been traveling in Pisces for the past 7 months. Guru Bhagavan, who has been traveling in Vakra position for the last 4 months, will be traveling directly in Meena Rasi from November 24 to the end of April. we can see what kind of results are going to be available to those born under the signs of Aries, Taurus, Gemini, Cancer Guru bhagavan now in Meena Rasi Guru Transit From Meena Rasi to Mesha Rasi on 22.4.2023.