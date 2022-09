குரு பெயர்ச்சி பலன்: 2023 புத்தாண்டில் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் அருளால் யாருக்கு பதவிகள் தேடி வரும்?

Astrology

சென்னை: சாதாரண நிலையில் இருந்தவர்களுக்கு திடீரென அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும். சாமானியர்கள் கூட சில நேரங்களில் கோடீஸ்வரர்களாக மாறுவார்கள். கிரகங்களின் இடமாற்றம் சிலரை செல்வாக்குள்ள நபர்களாக மாற்றும். அதிர்ஷ்ட தேவதையின் அருளினால் உயர் பதவிகள் தேடி வரும். 2023ஆம் ஆண்டு குரு பகவானால் யாரெல்லாம் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

ஜாதகத்தில் குரு ஆட்சி உச்ச நிலையில் இருந்தால் ஜாதகரின் கடைசி காலம் வரை யாரையும் நம்பி வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை வராது. குருவின் அருள் இருந்தால் செல்வம் செல்வாக்கு தேடி வரும். நம் கை விரல்களில் ஆள்காட்டி விரல் குரு விரல் என்றும் அதன் அடியில் உள்ள மேடு குருமேடு என்றும் அழைக்கப்படும். அந்த மேட்டில் வளையம் போன்ற அமைப்பு உள்ளவர்கள் உயர்ந்த உன்னத பதவி, செல்வாக்கு, சொல்வாக்கு கொண்டவர்களாய்த் திகழ்வார்கள். குரு பகவான் பார்வை கோடீஸ்வர யோகத்தை அளிக்கும்.

காசியில் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து பதினாயிரம் தேவ வருடங்கள் அதை நியமத்துடன் பூஜித்து ஈசனால் ஜீவன் எனும் பெயரால் அழைக்கப் பட்டு தேவேந்திரனுக்கே குருவாகும் வரத்தையும் பெற்றவர் குருபகவான் என காசிகாண்டம் எனும் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தனகாரகன் புத்திரகாரகன் வர்ணிக்கப்படும் குரு பகவான் ஜாதகத்தில் நல்ல நிலையில் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டம் வர வாய்ப்பு இல்லை. குடும்பமும் நல்ல முறையில் இருக்கும்.

