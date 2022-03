மதுரை சித்திரை திருவிழா 2022 - சித்திரை முதல்நாளில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம், கள்ளழகர் எழுந்தருளுவது எப்போது

Astrology

மதுரை: மதுரை சித்திரை திருவிழா ஏப்ரல் மாதம் தொடங்க உள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகள் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பிரசித்தி பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம், கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருறல் உள்ளிட்ட திருவிழாவின் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் எப்போது நடைபெறும் என்று பார்க்கலாம்.

ஏப்ரல் 05, 2022 செவ்வாய்கிழமை சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. கற்பக விருக்ஷ,சிம்ம வாகனத்தில் சாமி, அம்மன் வீதி உலா வர உள்ளனர்.

ஏப்ரல் 06, 2022 புதன்கிழமை பூத , அன்ன வாகனம்

ஏப்ரல் 07, 2022 வியாழக்கிழமை கைலாச பர்வதம், காமதேனு வாகனம்

ஏப்ரல் 08, 2022 வெள்ளிக்கிழமை தங்க பல்லக்கு

ஏப்ரல் 09, 2022 சனிக்கிழமை வேடர் பறி லீலை தங்க குதிரை வாகனம்

ஏப்ரல் 10, 2022 ஞாயிறுக்கிழமை சைவ சமய ஸ்தாபித்த வரலாற்று லீலை - ரிஷப வாகனம்

ஏப்ரல் 11, 2022 திங்கள்கிழமை- நந்தீகேஸ்வரர் , யாளி வாகனம்

ஏப்ரல் 12, 2022 செவ்வாய்கிழமை ஸ்ரீ மீனாட்சி பட்டாபிஷேகம் வெள்ளி சிம்மாசன உலா

ஏப்ரல் 13, 2022 புதன்கிழமை ஸ்ரீ மீனாட்சி திக்விஜயம் இந்திர விமான உலா

ஏப்ரல் 14, 2022 வியாழக்கிழமை ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் யானை வாகனம் , புஷ்பபல்லக்கு

ஏப்ரல் 15, 2022 வெள்ளிக்கிழமை திருத்தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது. சப்தாவர்ண சப்பரம்

ஏப்ரல் 15, 2022 வெள்ளிக்கிழமை தீர்த்தம்; வெள்ளி விருச்சபை சேவை

ஏப்ரல் 16, 2022 சனிக்கிழமை அதிகாலையில் ஸ்ரீ கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளல் 1000 பொன்சம்பரத்துடன் வண்டியூரில் எழுந்தருளல்.

ஏப்ரல் 17, 2022 ஞாயிறுக்கிழமை கள்ளழகர் வண்டியூர் தேனுர் மண்டபத்தில் காலையில் சேஷ வாகனத்தில் எழுந்தருளல் கருட வாகனம் , பிற்பகலில் மண்டூக மகரிஷி மோட்சம் தருகிறார். இரவு தசாவதார கோலத்தில் ராமராயர் மண்டபத்தில் காட்சி தருகிறார்.

ஏப்ரல் 18, 2022 திங்கள்கிழமை காலை மோகனாவதாரம் இரவு கள்ளழகர் திருக்கோலத்திர் புஷ்ப பல்லக்கு மைசூர் மண்டபத்தில் காட்சி அளிக்கிறார்.

ஏப்ரல் 19, 2022 செவ்வாய்கிழமை கள்ளழகர் அழகர்மலைக்கு சென்றடைகிறார்.

Madurai Chithirai Festival is scheduled to start in April. Preparations are in full swing. You can see when every event of the festival including the famous Meenakshi Sundareswarar Tirukkalyanam, Kallazhagar Vaigai River enter will take place.