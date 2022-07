ஆடி மாதத்தில் சுற்றுலா.. முண்டகக் கண்ணியம்மன்..கோலவிழியம்மனை தரிசிக்க கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோவில்களை தரிசனம் செய்யும் வகையில் ஆன்மீக சுற்றுலாவிற்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளன. இந்த சுற்றுலாவில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் மதிய உணவு, அனைத்து கோயில்களின் பிரசாதம் மற்றும் சிறப்பு விரைவு தரிசன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு உகந்த மாதம் என்பதால் அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை நடைபெறுவது வழக்கம்.

ஆடி மாதத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாவட்டத்தில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறும்.

ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு சென்னை, மதுரை, திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற அம்மன் கோயில்களை தரிசனம் செய்யும் வகையில் காலை 8.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை ஒரு நாள் ஆடி அம்மன் தொகுப்பு சுற்றுலா கடந்த 17ம் தேதி முதல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஆடி முதல் வெள்ளி: குல தெய்வ வழிபாடு செய்யுங்கள்..உங்கள் வீட்டில் செல்வம் தேடி வரும்

English summary

The Tamil Nadu Tourism Development Corporation and the Hindu Religious Charities Department have jointly organized a spiritual tour to visit the goddess temples in the month of Aadi. Lunch, offerings of all the temples and special quick darshan are arranged for all the travelers on this tour.