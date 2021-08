திருமண வரம் தரும் ஆடிப்பூரம்... கணவன் மனைவி ஒற்றுமை தரும் ஸ்வர்ண கவுரி விரதம்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய பூர நட்சத்திரம் உச்சம் பெறக்கூடிய நாள் ஆடிப்பூரம் விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 2021 ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி, ஆடி 26 தேதி ஆடிப்பூரம் திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதே நாளில் ஸ்வர்ண கவுரி விரதமும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அற்புதமான ஆடிப்பூரம் நாளில் விரதம் இருந்து ஆண்டாளை வேண்டிக்கொண்டாள் மனம் போல மாங்கல்யம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. அம்மன் கோவிலுக்கு வளையல் வாங்கிக் கொடுக்க புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும்.

ஸ்வர்ண கவுரி விரதம் இருந்தால் செல்வ வளம் பெருகும். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கவே இந்த விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. கவுரி தேவியின் பதினாறு வடிவங்களில் ஸ்வர்ணகவுரியை விரதம் இருந்து வழிபடும் மரபு ஆந்திரா, கர்நாடகா மற்றும் பல வட மாநிலங்களிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள பிற வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கின்றனர்.

உலகம் பிரளயத்தில் மூழ்கியபோது, அந்தப் பிரளயத்தில் இருந்து தோன்றிய ஸ்வர்ண லிங்கத்தைத் தேவர்கள் பூஜித்து வழிபட்டபோது, பொன் போன்ற பிரகாசத்துடன் சிவபெருமானும், உமையன்னையும் தோன்றினர். ஸ்வர்ண மயமாகத் தோன்றிய கௌரியை அனைவரும் பூஜித்தனர்.

English summary

Adippuram is celebrated on the day when the Puram star peaks in the month of Aadi.This year Adippuram Thirunal is scheduled to be celebrated on 11th August 2021 and 26th August. The Swarna Gauri fasting is also observed on the same day.