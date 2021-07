ஆனி அமாவாசை: நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிக்கும் குலதெய்வ வழிபாடு.. நோய் பாதிப்பை தடுக்கும் பித்ருக்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தற்போது உலகம் முழுவதும் புது புது நோய்கள் பரவி வருகின்றன. உடம்பில் நோய் பாதிப்பு குறைந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் பெற குல தெய்வ வழிபாடு அவசியம். குல தெய்வ கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டு வருவது சிறந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை ஏற்படுத்தும். அமாவாசை நாட்களில் பித்ரு வழிபாடு எனும் முன்னோருக்கு செய்யும் திதிகளை சரியாக செய்தாலே நோய்கள் பாதிப்பு ஏற்படாது என்று ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனி மாத அமாவாசை நாளைய தினம் முழுநாள் உள்ளது. இந்த அமாவாசை திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நிகழ்வது சிறப்பு. மிதுன ராசியில் சூரியன், புதன் அமர்ந்திருக்க சந்திரனும் இணைந்து பயணம் செய்கிறார். இந்த நாளில் முன்னோர் வழிபாடு செய்வது அவசியம்.

நவகிரகங்களும் 12 ராசிகள் 27 நட்சத்திரங்களை கட்டுப்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களும் லக்கினங்களில் பிறந்தவர்களும் நவகிரகங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றனர். ராகு கேது தவிர சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி ஆகிய கிரகங்கள் மனித உடம்பின் பாகங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளன. எந்த கிரகம் பாதிக்கப்படுகிறதோ அந்த கிரகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உடலின் பாகம் பாதிக்கப்படும்.

English summary

New diseases are now spreading around the world. Worship of the caste deity is necessary to reduce the risk of disease in the body and to get immunity. Going to the Kula Deva temple and worshiping will cause better immunity. It has been said in astrology that diseases can not be cured by doing the ancestral rites of Pitru worship during the new moon.