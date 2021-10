நிம்மதியான தூக்கத்தை தரும் அசூன்ய சயன விரதம் - உங்க ஜாதகத்தில் மோட்ச ஸ்தானம் எப்படி இருக்கு?

News

சென்னை: மெத்தை வாங்கினேன் தூக்கத்தை வாங்கலை என்று தூக்கத்தை தொலைத்த பலரும் துக்கத்தோடு பாடுவார்கள். ஒருசிலர் படுத்த உடன் தூங்கி விடுவார்கள். சிலருக்கோ கட்டி இழுத்தாலும் தூக்கம் வராது போராடி தூங்குவார்கள். அந்த தூக்கம் கூட நிம்மதியானதாக இருக்காது. ஒருவரின் கர்ம வினைக்கும் தூக்கத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. தூக்க குறைபாட்டினால் சிரமப்படுபவர்களுக்காகவே இன்றைய தினம் அசூன்ய சயன விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

நல்ல தூக்கம் மட்டுமல்ல நிம்மதி மற்றும் நம்மிடமுள்ள சொத்துக்களும் பொருட்களும் நம்மை விட்டு போகாமல் இருக்கவும், அசூன்ய சயன விரதம் இருக்க வேண்டும் என்று பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சயனம் என்றால் படுக்கையில் படுத்தல். நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இன்றைய தினம் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியை வணங்கலாம். பள்ளி கொண்ட பெருமாளை தரிசனம் செய்யலாம்.

அசூன்யம் என்றால் சூனியம் இல்லாதது என்று பொருள். பகவான் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியுடன் சுகமாகத் தூங்கும் நாள் அசூன்ய சயன விரதமாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அனைத்து வைணவத் தலங்களிலும் முக்கியமாக சயன கோலத்தில் இருக்கும் தலங்களில் அசூன்ய சயன விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.

ஆரோக்கியத்துக்கு உணவு எப்படி முக்கியமோ, அப்படித்தான் தூக்கமும். நிம்மதியான தூக்கம் இல்லையென்றால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, உடல் எடை அதிகரிப்பு, நீரிழிவு முதல் இதய குறைபாடுகள் வரை ஏற்படும். 30 வயதுக்கு மேல் ஆண், பெண் இருவருக்குமே தூக்கமின்மை பிரச்னை துவங்குகிறது. உடலில் ஏற்கனவே இருக்கும் சர்க்கரை, ரத்தஅழுத்தம், சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள், அடிக்கடி தலைவலி பிரச்னை உள்ளவர்கள், கேன்சர் போன்ற நோய்களுக்கு ரேடியோ தெரபி மற்றும் கீமோதெரபி சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் நபர்கள் தூக்கமின்மை பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஜோதிட ரீதியாக தூக்கப் பிரச்சினை யாருக்கு வரும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Asoonya Sayana Vratham importance. It is said in the Padma Purana that not only good sleep but also peace of mind and the possessions and possessions we have should not leave us and there should be a null fasting. Sayanam means lying in bed. Today's Asoonya Sayana Vratham is observed. Those who think they need good restful sleep can worship Mahavishnu Mahalakshmi today. Let's have a darshan with the school.