குரு சண்டாள யோகம், பந்தன யோகம்...ஜெயிலுக்கு போகும் அமைப்பு யாருக்கு இருக்கும் - பரிகாரம்

சென்னை: ஒருவரின் ஜாதகத்தைப் பார்த்தே அவருக்கு சிறை செல்லும் அமைப்பு இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ராஜபோக வாழ்ந்தாலும் ராஜாவாகவே இருந்தாலும் சிறை செல்லும் தோஷம் இருந்தால் ஒருவர் கண்டிப்பாக ஒரு நாளேனும் சிறைக்குள் சென்றுதான் தீர வேண்டும் என்பது விதி. பந்தன யோகம் எனப்படும் சிறை செல்லும் யோகம் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக சிறை சென்றே தீர வேண்டும் என்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம்.

கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதிக்கும் நபர்களும், கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறி சுற்றி வந்த நபர்களும் இப்போது சிறையில் கம்பி எண்ணிக்கொண்டுள்ளனர். திடீர் புகழ், பணம் செல்வாக்கு கிடைத்த சில ஆண்டுகளிலேயே இப்படி அசிங்கம், அவமானப்படுவது ஏன் என்று ஜாதகத்தில் முன் கூட்டியே கணிக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஆனி மாதத்தில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் 6 ம் இடத்தில் லக்னாதிபதி மறைவு பெற்றால் அந்த ஜாதகர் தன்னுடைய ஊர் மட்டுமே அன்றி மாவட்டம் மாநில அளவில் புகழோடு இருப்பார்கள். ஆனால் அதே ஆறாம் இடத்தில் லக்னாதிபதி உடன் பாவர்கள் சேர்க்கை இருந்தால் அதுவே பந்தன யோகம் எனப்படும் சிறைபடும் யோகம் ஆகும். இதுவே சிறைக்குப் போகும் நிலையை ஏற்படுத்துகிறது.

English summary

Guru Chandala yoga and Bandhana Yoga Indian Astrology says that if prison yoga is in one's horoscope, one must go to jail.Let's see how prison guilt comes to anyone like this.