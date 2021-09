மகர ராசியில் சனியுடன் கூட்டணி சேரும் குரு - ராஜயோகம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களில் சுப கிரகமான குரு பகவான் வாக்கிய, திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஆவணி 29ஆம் தேதி அதாவது செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி மகர ராசிக்கு வருகிறார். மகர ராசியில் சனி பகவான் ஆட்சி பெற்று பயணிக்க அங்கு நீச்சம் பெற்று அமரப்போகிறார் குரு பகவான். ஒரு ராசியில் குருவும் சனியும் சேரும்போது மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இப்போது ஆட்சி பெற்ற சனியோடு இணைந்து நீச்ச பங்கமடையும் குருவினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

குருபகவான் அறிவில் சிறந்தவர். தேவர்களின் குருவாக திகழ்பவர். அவரது நுண்ணறிவின் காரணமாக பிரகஸ்பதி என்று அழைக்கப்பட்டார். ஜோதிடத்தைப் பொருத்த வரை சனி, குருவுக்கு மட்டுமே ராஜ கிரகங்கத்திற்கான அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிசாரமாக கும்ப ராசிக்கு சென்ற குரு மீண்டும் வக்ரமடைந்து மகர ராசிக்கு திரும்புகிறார் ராஜ கிரகங்கள் இரண்டும் இப்போது மகர ராசியில் இணைகின்றன.

குருவும் சனியும் ஒரு ராசியில் இணையும் அமைப்பு குரு சண்டாள யோகத்தை தரக்கூடியது. சனிபகவானை புனிதப்படுத்தப்போகிறார் குருபகவான். இதன் மூலம் ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, கண்டகக் சனி, அர்த்தாஷ்டம சனி,

என சனியால் சங்கடப்பட்டவர்கள் இனி பாதிப்புகள் நீங்கி சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கப் போகிறார். இந்த யோக நிலை நவம்பர் 20ஆம் தேதி வரைக்கும் தான். குருபகவான் மீண்டும் மகர ராசியில் இருந்து நேர் கதியில் கும்ப ராசிக்கு செல்லப்போகிறார்.

Guru Peyarchi palan 2021 Tamil: According to Guru Bhagavan, the auspicious planet in the Nava graha,29th of Avani comes to Capricorn on the September 14th according to the Thirukkanitha Panchanga. Guru Bhagavan is going to take a bath and sit there to rule over Lord Saturn in Capricorn. The biggest changes have taken place when Guru and Saturn join in a zodiac sign. Let's see what are the benefits for the 12 zodiac signs from Aries to Pisces by the Guru who joins Nicca with Saturn who now rules.