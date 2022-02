மலைத் தேனும் தினை மாவும்... பழனி மலை முருகனுக்கு ஆட்டம் பாட்டத்துடன் சீர் வரிசை அமர்க்களம்

News

பழனி:வள்ளிக் குறத்தியை முருகப்பெருமான் திருமணம் செய்ததால், தாய்வீட்டுச் சீதனமான மலைப்பகுதிகளில் விளையும் பொருட்களை, சீர்வரிசையாகக் கொண்டு வந்து மாப்பிள்ளை பழனி மலை முருகனை தரிசனம் செய்துள்ளனர் பழங்குடியின மக்கள். மா, பலா, வாழைப்பழம் உள்ளிட்ட பழவகைகள், கிழங்கு வகைகள், மலைத் தேன், தினைமாவு, மலையில் விளைந்த காய்கறிகள் ஆகிய சீர்வரிசைப் பொருட்களுடன் குறவன் கூத்து, வேலன் ஆட்டம், காவடி ஆட்டம் என தங்களின் பாரம்பரிய நடனங்களை ஆடிப்பாடினர்.

மலைத் தேனும் தினை மாவும்... பழனி மழை முருகனுக்கு ஆட்டம் பாட்டத்துடன் சீர் வரிசை அமர்களம்

தமிழ்க் கடவுளான முருகப் பெருமானின் இருப்பிடம் மலை ஆகும். சங்க காலம் தொட்டே முருகப் பெருமான், மலையும் மலைசார்ந்த இடமான குறிஞ்சி நிலக்கடவுளாக வைத்து போற்றப்படுகிறார். மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் கண்கண்ட தெய்வமாகவும் வணங்கப்படுகிறார்.

இதனால் தான் முருகனின் அறுபடை வீடுகளான திருப்பரங்கிரி, திருச்சீரலைவாய், திருஆவினன்குடி, திருவேரகம், குன்றுதோராடல், பழமுதிர்ச்சோலை, ஏழாவது படைவீடு என்று சொல்லப்படும் மருதமலை மற்றும் பெரும்பாலான முருகன் கோயில்களும் மலைக் கோயில்களாகவே அமைந்துள்ளன.

Since Lord Murugan married Valli Kurathi, the aboriginal people have come to see the groom Palani Hill Murugan, bringing in a series of products from the hilly areas of the motherland.