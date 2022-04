வைகையில் இறங்கும் போது கள்ளழகர் உடுத்தி வரும் பட்டுப்புடவை நிறத்தின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

News

மதுரை: கள்ளழகர் உடுத்தும் ஆடைகளின் மீது சில நம்பிக்கைகள் இருப்பதால் வைகை ஆற்றில் இறங்க வரும்போது அழகர் என்ன கலர் பட்டுடுத்தி வரப் போறாரோ?' எனப் பக்தர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.

இந்த ஆண்டு பச்சைப்பட்டு உடுத்தி கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கியுள்ளார்.

கள்ளழகர் எந்த வண்ணப் புடவை கட்டி வைகை ஆற்றில் இறங்குகிறாரோ அதற்கேற்ப அந்த வருடத்தில் நல்லதும் கெட்டதும் நடக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மதுரைக்கு வந்த கள்ளழகர் இந்த ஆண்டு பச்சைப்பட்டு உடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கியுள்ளார். பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கமிட்டு தரிசனம் செய்துள்ளனர்.

