கந்த சஷ்டி விரதம் மகிமை: திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் - வேலாயுதம் நிகழ்த்தும் அற்புதம்

oi-Jeyalakshmi C

திருச்செந்தூர்: கந்த சஷ்டி விரதம் பெருமைக்குரியது. சஷ்டி விரதம் இருந்தால் புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. சஷ்டியில் ஏற்பட்டதே சூரசம்ஹாரம். இன்றைய தினம் திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற உள்ளது. சூரசம்ஹாரத்திற்கு முருகனின் கை வேலாயுதமே பெருமை சேர்த்தது. வேலினால் சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்து ஆட்கொண்டார் முருகப்பெருமான்.

சஷ்டி விரதம் இருந்தால் நம் உள்ளத்தில் இறைவன் குடி கொள்வான் என்று பொருள். ஐப்பசி மாதத்தில் சுக்கிலபட்சத்தில் வரும் பிரதமை தொடங்கி சஷ்டி வரை ஆறு தினங்கள் விரதம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆறு நாளும் விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள் கடைசி நாளான இன்று ஒரு பொழுதாவது விரதம் அனுஷ்டிக்கலாம்.

இன்றைய தினம் முருகனை தரிசனம் செய்து வழிபட்டால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்கும். நோய்கள் நீங்கும். கடன் பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும் துன்பங்கள் துயரங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

The Kanda Sashti fast is glorious. The belief is that if Sashti fasts, he will get the blessings. Surasamaharam is what happened in Sashti. Murugan's hand weapon added pride to the massacre. Murugapperuman conquered Surapadmana with his sword.